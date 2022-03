Autismo, in aiuto arrivano i taxi. L'iniziativa nella Giornata mondiale

I tassisti scendono in campo a sostegno delle famiglie dove è presente una persona con lo spettro autistico. L'iniziativa, promossa da Autismo in Movimento con Radiotaxi, avrà luogo il 2 aprile.

Si celebra il 2 aprile la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita nel 2007 dall'Onu. In occasione della giornata mondiale l'associazione Autismo in Movimento promuove un'iniziativa insieme ai taxi italiani appartenenti al network itTaxi. Tutti i taxi italiani viaggeranno con una locandina visibile dall’esterno con la scritta

Autismo? Non un mondo a parte

"AUTaxi il 2 aprile è tutti i giorni, l’autismo non è un mondo a parte ma è parte di questo mondo".

Il motto di Autismo in Movimento è proprio: "Non perdere mai il Sorriso, Più siamo meglio ci

Muoviamo" come ha ricordato Antonio Riggio, presidente dell'associazione Autismo in Movimento.

Radiotaxi al fianco delle persone con autismo

Il Presidente di Radiotaxi 3570, Loreno Bittarelli, ha ricordato l'importanza della mission: contribuire nel far conoscere le difficoltà che quotidianamente vivono le persone con lo spettro dell'autismo e dare un supporto ai loro familiari: “AUTaxi per ricordare un tema sempre presente nella Cooperativa 3570 e itTaxi. Esiste tutto un mondo di persone e famiglie che troppo spesso vengono ignorate dalle Istituzioni, mentre hanno la necessità di essere fortemente sostenute. Con questa iniziativa, nel nostro piccolo, vogliamo dare maggior visibilità a questo mondo per far conoscere a tutti lo stato di difficoltà in cui vivono quotidianamente queste persone e nella speranza che possano essere ascoltate”. L’adesione all’iniziativa AUTaxi, viene sposata da molti tassisti di oltre 80 città italiane dove è presente l’App itTaxi.