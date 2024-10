Auto e noleggio, l'ultima frontiera dei pusher romani: le consegne a domicilio con mezzi “puliti”

Una patente valida, una carta di credito e l'auto a noleggio per qualche giorni si trasforma nell'ultima frontiera dei pusher per la consegna della droga. A Montesacro i Carabinieri ne hanno trovate diverse in poche ore e 5 spacciatori sono finiti in manette.

L'operazione rientra in una serie di controlli finalizzati a contrastare il traffico delle sostanze stupefacenti tra i giovani delle aree centrali e periferiche della Capitale. Il bilancio delle attività ha portato all’arresto in flagranza di 20 persone, gravemente indiziate di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di grossi quantitativi di droga e contanti.

A Montesacro con l'auto a noleggio

In pochi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato 5 persone, fermate in diversi interventi, a bordo di auto a noleggio e trovate in possesso di 1 kg di hashish, 50 dosi di cocaina, 22 dosi di crack e 3.650 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.

San Basilio, 10 mila euro sequestrati

Dalle attività antidroga svolte nel quartiere San Basilio, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 10mila euro, 1 kg di hashish e 300 gr di cocaina. Un cittadino albanese di appena 19anni è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e quindi i Carabinieri hanno approfondito il controllo presso la sua abitazione, dove hanno trovato ben 8.105 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Esquilino, un supermarket della droga

Nel quartiere Esquilino, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato in distinte operazioni, 2 persone, un uomo del Gambia fermato in possesso di hashish, metanfetamine, marijuana e 320 euro in contanti, e un 38enne di Roma, bloccato appena dopo aver ceduto droga ad un giovane. Ulteriori 4 persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, 3 persone dai militari della Compagnia di Roma Trastevere, 2 persone dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, 1 persona dai militari della compagnia di Roma Casilina e uno dalla compagnia Roma Trionfale.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.