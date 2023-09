Auto pirata travolge e uccide una 42enne a Roma: caccia a una Panda bianca

E’ morta dopo un giorno di coma. Non ce l’ha fatta Mary Grace Catubay Duque, la 42enne investita ieri mattina in via Prenestina da un pirata della strada. La donna è la 133esima vittima della strada tra Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

La dinamica

Ieri mattina, mercoledì 27 settembre, intorno alle 6 e 45 stava attraversando la Prenestina all’altezza di largo Preneste quando è stata presa in pieno da una Panda bianca, guidata da un ragazzo, che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. L’auto nella fuga ha urtato anche altri tre veicoli in transito, tra cui un taxi. Mary Grace Catubay Duque è stata prima ricoverata all’ospedale Vannini, poi al policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate.

Il decesso

La donna è morta stamattina, giovedì 28 settembre, intorno alle dieci, a distanza di 24 ore dall’incidente. Al capezzale della donna il marito e diverse amiche. Grace era venuta in Italia 18 anni fa. Lavorava come receptionist in un hotel del centro storico. L’incidente ha scosso l’intera comunità filippina che vive nella capitale, che sui social sta lanciando appelli affinché venga individuato il pirata della strada. I vigili del gruppo Prenestino sono sono riusciti a risalire al numero di targa della Panda e da ieri mattina sono alla ricerca del conducente. Gli investigatori sperano di trovarlo già nelle prossime ore.