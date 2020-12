Auto si schianta contro bus Atac. La tragedia all'Eur: morto un 74enne

Incidente stradale mortale alle 12.30 in via dell'Arte, all'Eur. Un 74enne a bordo di una Citroen C4, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro un bus Atac della linea 762.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Il 74enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant'Eugenio dove è deceduto.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude un malore come causa dell’incidente.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.