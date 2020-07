Auto travolge due donne su lungotevere Oberdan: ricoverate in codice rosso

Auto travolge due donne su lungotevere Oberdan: è successo mercoledì sera, all'altezza di piazza Monte Grappa. Ad investire le due vittime, trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso, una Mercedes condotta da un 45enne romano che si è subito fermato a prestare soccorso alle due donne di 56 e 53 anni.

Sull'esatta dinamica sono in corso ulteriori indagini degli agenti del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, ma da una prima ricostruzione sembra che le due donne non stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono state colpite dall'auto che non avrebbe fatto in tempo a evitarle.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la 56enne al Policlinico Gemelli in codice rosso e la 53enne, sempre in gravi condizioni, all'ospedale San Camillo. Il 45enne è stato sottoposto ai test per alcol e droga.