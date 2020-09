Roma

Martedì, 15 settembre 2020 - 12:35:00 Auto travolge e uccide ciclista 51enne: l'incidente davanti al campo rom Lo scontro mortale lunedì sera in via Guglielmo Sansoni, a due passi dalla baraccopoli di via Salviati: alla guida dell'auto un uomo di 69 anni

Un ciclista di 51 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lunedì sera intorno alle 20 in via Guglielmo Sansoni, all’altezza del ponte della ferrovia e a due passi dal campo rom di via Salviati. A bordo della Fiat Punto killer, un 69enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Il ciclista è deceduto dopo pochi minuti dal trasporto in ospedale. Ancora da accertare la dinamica con gli agenti della Polizia Locale a lavoro per ricostruire l'accaduto dopo aver svolto i rilievi scientifici sul posto.