Auto travolge e uccide donna in fila fuori la Posta: tragedia alla Balduina

Auto travolge e uccide una donna in fila in strada fuori la Posta di piazza delle Medaglie d'Oro, nel quartiere Balduina: a perdere la vita un'anziana di 76 anni, morta sul colpo.

La donna era regolarmente in coda per raggiungere lo sportello ma la coda, a causa delle misure di sicurezze imposte dall’emergenza Coronavirus, si era allungata fino alla carreggiata stradale situata all’esterno. Ed è lì che la donna è stata travolta da una Peugeot di colore blu guidata da un 43enne che viaggiava lungo quella stessa strada, verosimilmente ad alta velocità.

La donna è morta sul colpo, in mezzo alla strada. L’uomo alla guida della vettura si è immediatamente fermato, ma a nulla sono serviti i primi soccorsi prestati dal personale sanitario, giunto in autoambulanza, coadiuvate nelle operazioni di soccorso dal personale della Polizia e dei vigili urbani di Roma, che si trovavano in prossimità del luogo dell’incidente per i controlli lungo le strade predisposti dal Comune per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

L’ufficio postale, intanto, ha chiuso anticipatamente gli sportelli.