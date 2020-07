Autostrada Roma-Latina, per Conte è una priorità. Il Mit nomina il commissario

L'autostrada Roma-Latina è una priorità per il Governo Conte: non solo è stata inserita tra le 130 opere di “Italia Veloce”, il programma di investimenti messo a punto dal Mit nell'ambito del Decreto Semplificazioni, ma è anche, insieme alla bretella Cisterna-Valmontone tra le 36 opere commissariate, ovvero quelle per le quali l'iter per la cantierizzazione e la realizzazione sarà più spedito.

“Siamo soddisfatti. Lasciatemelo dire anche da presidente di Regione. Il decreto approvato dal Governo sulle semplificazioni è una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo. Una svolta”, ha commentato il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Le opere inserite nel programma "Italia Veloce" che riguardano la Regione Lazio sono, oltre al già citato collegamento autostradale Roma-Latina e il collegamento stradale Cisterna-Valmontone: il collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, ovvero la Monte Romano Est – Civitavecchia; il completamento del collegamento stradale A12 tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi; il potenziamento a quattro corsie della strada statale 4 Salaria; la ferrovia Roma-Pescara; la chiusura dell’anello ferroviario a Roma; e l’acquedotto del Peschiera.

Sulla nomina del commissario per la realizzazione della Roma-Latina, il ministro dei Trasporti ed Infrastrutture, Paola De Micheli, hai microfoni di Radio 24 ha detto: “Stiamo addivenendo con la Regione Lazio a un nuovo assetto societario della concessione autostradale del collegamento Roma-Latina; e con il nuovo assetto societario daremo avvio alla parte finale della progettazione e all’assegnazione dei lavori. Non appena entrerà in vigore il decreto (semplificazioni, ndr) nominerò un commissario”.