Autovelox capitale, su Tuscolana, Appia e Raccordo anulare arrivano i tutor

Tutor, autovelox fissi e controlli a tappeto con il telelaser. A Roma scatta la guerra all'alta velocità. E per farlo ci si affida alla tecnologia: speciali apparati di controllo sono pronti ad essere installati sulle strade più a rischio per incidenti e investimenti di pedoni. Ecco allora che su Tuscolana, Appia e Grande Raccordo Anulare arrivano gli occhi elettronici.

A settembre l'installazione

Si parte con via Tuscolana: da Cinecittà al confine col Comune di Frascati saranno installati due punti di velox 2000 (l'autovelox ultrapreciso di ultima generazione) per carreggiata. Secondo i tecnici i tempi di installazione saranno di circa 20 giorni, poi ci sarà una fase di pre-esercizio di circa 45 giorni. Entro novembre, quindi, saranno operativi e funzionanti 24 ore su 24.

Via Appia

Altro punto cruciale sarà la via Appia: il tratto interessato è quello che va dal Raccordo (altezza Capannelle) fino all'incrocio con via Demetriade. Anche qui 4 punti di controllo autovelox (due per senso di marcia). Secondo gli esperti della Polizia Locale questa tratta è tra le più pericolose di Roma per velocità raggiunte dalle auto: fino ad oggi, infatti, almeno 3 volte a settimana veniva impiegata una pattuglia con il telelaser che, ogni giorno, ha registrato una media di 90 infrazioni al giorno per tre ore di controllo. Un vero record. Qui i lavori partiranno subito dopo la chiusura del cantiere di via Tuscolana. E la partenza è prevista entro Natale.

Tutor sul Gra

Ma il vero punto forte dell'operazione antivelocità riguarda il Gra: il Raccordo è l'arteria con più incidenti in Italia e con un tasso di mortalità altissimo. Per questo motivo si è deciso di installare i tutor, proprio come quelli in funzione sulla rete autostradale. La gara d'appalto sarà bandita in autunno e si punta a far partire i primi impianti mei primi mesi del 2024.