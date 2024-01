Autovelox, il record in Galleria Giovanni XXIII: 100mila multe in un anno

L'autovelox più cattivo d'Italia. Il rilevatore di velocità “Celeritas”, installato lo scorso aprile nella Galleria Giovanni XXIII, ha battuto ogni record: 100mila multe in meno di un anno. Una valanga di verbali, punti patente decurtati e tanti, tanti soldi nelle casse del Campidoglio.

Un sistema di controllo infallibile che sta colpendo migliaia di automobilisti. Circa 450 multe al giorno per chi supera i 70 km orari. Operativo 24 su 24. Infallibile grazie alle telecamere ad altradefinizione capace di immortalare le targhe in ogni condizione di luce.

Come funziona

Il nuovo sistema monitora l’intera galleria in entrambi i sensi di marcia. Il meccanismo “Celeritas”, infatti, è operativo anche per chi si immette nella galleria da accessi intermedi. In totale sono otto i tutor, quattro per ogni carreggiata. Il tratto di strada interessato al controllo misura circa 3 chilometri e collega la Farnesina al Policlinico Gemelli. Il limite di velocità da non superare è di 70 chilometri orari.

Record italiano

Come detto l'autovelox Celeritas ha battuto tutti: è l'apparato che ha multato di più nell'arco del 2023. Questo anche perché è stato installato in una delle arterie più trafficate del Paese, dove la velocità è facilmente tendente al superamento dei limiti. Tra i record c'è anche quello della velocità registrata: una porsche pizzicata a 236 chilometri orari di media. Il fatto che Celeritas faccia davvero paura è testimoniato anche dal fatto che il sito ricorsi.net ha dedicato un'intera sezione proprio al rilevatore della Galleria Giovanni XXIII

Le sanzioni

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada, in caso di superamento del limite massimo di velocità di non oltre 10 km/h, la multa va da un minimo di 42 a un massimo di 173 euro. Nel caso di superamento di oltre 10 e di non oltre 40 km/h scatta una multa da 173 a 694 euro. E non è tutto. Qualora il tetto massimo venga superato di oltre 40 ma di non oltre 60 km/h la sanzione amministrativa può andare da un minimo di 543 a ben 2.170 euro E in tal caso può essere sospesa la patente da uno a tre mesi.Se, infine, la velocità massima consentita viene superata di oltre 60 km/h la multa va da un minimo di 845 a un massimo di 3.382 euro più la sospensione della patente da sei a dodici mesi.