Azione fa shopping di consiglieri in provincia di Roma: in fuga da Italia Viva

Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, ex coordinatori di Italia Viva nella provincia di Roma passano con Azione di Carlo Calenda.

Ne dà notizia in una nota il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato.

D'Amato: "nascono 4 nuovi circoli"

"Do il benvenuto in Azione a Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, ex coordinatori di Italia Viva nella provincia di Roma. Con la loro scelta, condivisa assieme ad altri amministratori e dirigenti, si rafforza il fronte riformista e il partito Azione nella provincia di Roma e nella nostra regione. La loro è una decisione importante che testimonia la concretezza delle scelte compiute da Carlo Calenda, e il buon lavoro fatto sul territorio da Ettore Rosato, Elena Bonetti e il segretario provinciale di Roma Paolo Bianchini. Un risultato molto significativo che si è subito concretizzato con la nascita di quattro nuovi circoli di Azione nei comuni di Albano, Genzano, San Cesareo e San Vito Romano”.