Aznavour, l’omaggio di Roma al Teatro Ghione: storia di una musica eterna

Charles Aznavour, l'omaggio di Roma Al Teatro Ghione: martedì 18 febbraio 2020, da un'idea di Fernanda Tassoni, lo spettacolo musicale Italo-Francese "J'aime Paris au mois de mai", per ricordare il grande chansonnier francese scomparso l'1 ottobre 2018.

L'obiettivo è quello di festeggiarlo senza tristezza, perché muore soltanto chi non è ricordato e lui, autore di più di mille canzoni, vivrà per sempre attraverso i suoi versi che cantano l’amore ”Comme on le ressent, comme on le souffre” e la nostalgia e il tempo che passa trasmettendoci una quantità incredibile di emozioni. Un recital appassionante senza frontiere, "un voyage de l'amour".

La scelta della voce a cui affidare le meravigliose melodie del maestro è senz’altro risultata vincente, non una voce maschile ad interpretare i suoi versi ma una voce femminile, melodiosa, sensuale profonda: quella della cantante Eva Lopez che è riuscita ad interpretare ed incantare con la sua energia testi quali "La Bohème" "L'Istrione", “E io tra di noi”, trasmettendo un universo di suggestioni e ricordi.

L'attore Philippe Boa ci racconta con genialità, diversità "l'Amour" sempre con suo gioco delicato. Sul palco i musicisti: Pino Iodice, chitarra e arrangiamenti; Primiano Di Biase, pianoforte; Cristian Antinozzi, contrabbasso; e Raffaele Pizzonia, percussioni.

La regia è di Sebastiano Somma.