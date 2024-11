Azzannato dai lupi, a fine intervista Alberto Matano a La Vita in diretta lo saluta: “Allora in bocca al lupo!” E scende il gelo

Morso da un lupo, intervistato da La Vita In Diretta al termine del collegamento, viene salutato da un cordiale in “Bocca al Lupo”. La gaffe porta la firma di Alberto Matano.

E' la storia di Francesco Tancredi, 44 anni, imprenditore agricolo ed ex pugile di Castelnuovo al Vomano, in provincia di Teramo, aggredito la sera dell’11 novembre 2024 da un lupo, mentre si trovava sul proprio terreno. Per curare la ferita sono stati necessari venti punti di sutura a uno zigomo, un braccio e al labbro: prognosi di dieci giorni.

La gaffe a fine collegamento

E’ stato intervistato da “La vita in diretta”, nel pomeriggio di Rai Uno e alla fine del servizio il conduttore Alberto Matano gli ha detto: “In bocca al lupo!”. La notizia è stata resa nota da Professionereporter.eu.