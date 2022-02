Baby gang aggredisce venditore di caldarroste al Centro di Roma, tre denunce

Prendono a pugni un venditore di caldarroste e la sua famiglia a piazza di Spagna: tre ragazzi, di cui due minorenni, sono stati raggiunti dal divieto di accesso all'interno di locali e bar del Centro di Roma per un anno. A finire nei guai un romano di 18 anni e due minorenni di 15 e 17 anni.

A ricostruire la vicenda e condurre le indagini sono stati gli agenti di Polizia del 8° Reparto Mobile intervenuti sulle segnalazioni di diversi passanti presenti tra Piazza di Spagna e Via Condotti lo scorso 16 gennaio.

Ambulante preso a pugni e ferito a una mano

Giunti sul posto, gli agenti hanno ascoltato il racconto di tre cittadini macedoni, uno di loro ambulante di caldarroste, che hanno dichiarato di essere stati aggrediti da una baby gang. L'ambulante era stato preso a pugni davanti ai bambini e davanti al fratello e alla moglie. Questi ultimi due, intervenuti per difenderlo, erano stati raggiunti da spintoni. La baby gang, composta da tre ragazzi, aveva poi minacciato di morte il venditore ambulante ferendolo alla mano sinistra.

Divieto di accesso al Centro per i tre ragazzi

Gli agenti sono riusciti poco dopo a raggiungere i tre bulli (uno maggiorenne e gli altri due di 15 e 17 anni) e a fermarli. Il Questore di Roma ha disposto per i tre ragazzi romani responsabili dell' aggressione il divieto di accesso all'interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona centralissima del tridente e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti di un anno per il maggiorenne e di 6 mesi per i due minori.