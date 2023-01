Baby gang assalta un supermarket: 29 sassate al cassiere per 300 euro

Una baby gang formata da due minori ha rapinato un supermarket, colpendo con 29 sassate il cassiere. I due, sottratto il ricavo della giornata, circa 300 euro, si sono poi dati alla fuga. Dopo attente indagini i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo li hanno individuati e sottoposti al fermo perché gravemente indiziati di rapina aggravata.

Il fatto è avvenuto la sera del 10 gennaio scorso, in un market della zona Anagnina. Giunti sul posto i due ragazzi hanno approfittato di una momentanea distrazione del cassiere per rubare l'incasso. Quando il cassiere se ne è reso conto, i due lo hanno aggredito lanciandogli ripetutamente addosso delle pietre, colpendolo 29 volte. Il cassiere ha riportato alcune lesioni gravi ed è stato ricoverato in ospedale. Poi i due piccoli ladri si sono dati alla fuga.

Le indagini e il fermo

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 per soccorrere il cassiere, anche i Carabinieri della Tenenza di Ciampino che hanno subito acquisito i video delle telecamere di sorveglianza per rintracciare i due giovani malviventi. Grazie alle riprese, i militari hanno scoperto che per arrivare sul luogo del delitto e per allontanarsi, avevano usato degli autobus di linea. Ispezionando gli autobus, nei giorni successivi i Carabinieri sono riusciti a individuarli e ad arrestarli. Si tratta di due studenti romani, di appena 14 e 15 anni.

Al momento del fermo i due avevano addosso 160 euro e una certa quantità di hashish. Tutto questo materiale, insieme ai vestiti che indossavano la sera della rapina, è stato sequestrato. Il gip, presso il Tribunale dei Minori, ha disposto per i due ragazzi la misura cautelare del collocamento in comunità.