Baby gang contro due ragazzi disabili, picchiati per derubarli di cinque euro

In sette contro due. Prima li hanno accerchiati, poi li hanno picchiati e infine li hanno rapinati portandogli via 5 euro. Un membro della baby gang ha filmato tutto e dopo ha postato i video sui social. Le vittime sono due ragazzi di 17 anni con delle disabilità.

Ad aggredirli un branco composto da tre diciottenni e quattro minorenni.

All'Aurelio

Il pestaggio va in scena nel cuore di Roma, non lontano dal Vaticano, vicino al centro commerciale Aura, quartiere Aurelio. I sette adesso sono nei guai. La procura ordinaria ha chiuso le indagini con accuse di lesioni aggravate e rapina, a breve anche la procura dei minori potrebbe arrivare alle stesse conclusioni.

Individuati in poche ore

Vittime e aggressori si conoscevano. Per questo è stato facile individuare i responsabili. In più far circolare i filmati era stato un autogol. La polizia, il commissariato Aurelio, a maggio del 2022, ha bussato a casa di ogni componente del branco. Gli investigatori, su mandato del pubblico ministero Silvia Santucci, erano riusciti a recuperare il materiale video. Cellulari, tablet e computer, erano stati sequestrati. I profili social dei sette erano stati passati al setaccio, così come le conversazioni su Telegram dove le immagini erano state fatte girare.

Aggressioni filmate

