Baby gang, in 5 a mano armata rapinano un 15enne per i vestiti costosi

Paura al centro commerciale Maximo sulla via Laurentina: una baby gang rapina un ragazzo di 15 anni spogliandolo della felpa e delle scarpe griffate. Prima l'accerchiamento con le minacce, poi l'aggressione sulle scale mobili: 5 gli arresti.

I rapinatori hanno tra i 14 e i 16 anni e quando hanno adocchiato i costosi vestiti che il coetaneo indossava l'hanno accerchiato e costretto a consegnargli la felpa che stava indossando, facendogli intendere di essere armati. Fallito il primo tentativo di rapina, i 5 minorenni non si sono arresi e dopo qualche minuto hanno aggredito il 15enne sulle scale mobili del centro commerciale, scaraventandolo a terra e tentando di spogliarlo anche delle scarpe. Il tentativo di rapina della baby gang è stato fermato dal personale della sicurezza e dai carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati.

Coltelli a serramanico di 21 cm e un martello frangivetro: 5 arresti

I 5 componenti della baby gang sono stati arrestati e i carabinieri della stazione Eur, dopo aver fermato la rapina nel centro commerciale Maximo, hanno trovato in un cestino vicino al luogo dell'aggressione due coltelli a serramanico di 21 cm e un martello frangivetro avvolti nella felpa rubata alla vittima. Le armi sono state sequestrate e la felpa resa al 15enne e per i 5 rapinatori è stato convalidato l'arresto del Tribunale per i minorenni, dopo essere stati portati nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.