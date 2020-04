Baby gang insulta e picchia minorenne in strada: la vittima salvata dai vicini

Baby gang insulta, picchia e tenta di rapinare un minorenne in strada a San Saba. La vittima salvata dai vicini: la banda, composta da cinque minori, fermata dalla Polizia di Stato e denunciata.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì quando gli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, si sono recati in via Bartolomeo Pinelli dove era stata segnalata una tentata rapina ai danni di una persona.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno visto più persone in strada tra cui la vittima, un ragazzo minorenne, nonché ulteriori cinque ragazzi, 4 romani ed un romeno tutti minorenni e non residenti della zona, che erano stati fermati da un vicino di casa della vittima che insieme a suo figlio, vista la scena, si era portato in suo aiuto.

Il malcapitato ha denunciato che, mentre rincasava, veniva seguito da 5 ragazzi di giovane età che, lungo tutto il tragitto, lo insultavano, sbeffeggiavano e minacciavano affinché gli consegnasse il portafogli ed il cellulare. A questo punto il ragazzo tentava di accelerare il passo ma veniva raggiunto dagli altri minori che, dopo averlo accerchiato, continuavano ad inveire contro di lui ed uno di questi lo colpiva con uno schiaffo al collo. La vittima riusciva a sfuggire e i vicini di casa, attratti dalle urla, accorrevano in suo soccorso.

I 5 minori, tutti sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati negli uffici di Polizia per essere identificati e successivamente affidati ai genitori.

Per tutti una notifica di verbale per violazione amministrativa in applicazione del D.P.C.M. per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 e, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura dei minori, una denuncia in stato di libertà.