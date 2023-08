Ballando con le stelle e quasi al buio: la notte di San Lorenzo da intenditori

Ballando con le stelle, anzi, sotto il cielo stellato di San Lorenzo. Serata all'insegna della musica, della natura, del buon cibo: l'azienda agricola Bio San Biagio di Scandriglia, in provincia di Rieti ma a pochi passi da Roma, organizza un evento goloso per chi rimane in città.

Venerdì 11 agosto, a partire dalle 21 “Noi siamo figli delle stelle”: le note dal vivo di Giorgio Povegliano e Ugo Silvestri animeranno un'emozionante rivisitazione di brani pop, rock e melodici dei più grandi cantautori italiani. L'ambiente è quello perfetto per una serata d'agosto: immersi nella natura di un'oasi naturale, "all'ombra" del Castello di Nerola, a due passi dal Santuario di Santa Maria della Grazie in Ponticelli, all’interno della Via Francigena di San Francesco.

Il tesoro che si nasconde vicino Roma

L'azienda Bio San Biagio si trova a ridosso del Parco Naturale dei Monti Lucretili a 40 minuti da Roma e a venti minuti da Rieti. Zero inquinamento luminoso, situazione perfetta per tentare di catturare qualche stella cadente: secondo gli astronomi, quest'anno, il picco dello sciame luminoso sarà proprio tra l'11 e il 13 agosto.

Musica e romanticismo assicurati, insieme ai prodotti del territorio di produzione Bio San Biagio. Il menù degustazione della serata prevede l'assaggio dei tipici formaggi di Michela e Giacomo, piatti a base di carne di pecora, assicurando comunque, portate ad hoc per i vegetariani.

E la serata è pet friendly

Una chicca per gli amanti dei cani: potete portare con voi i vostri compagni a quattro zampe poiché l'azienda Bio San Biagio è pet friendly, e fargli godere una serata al fresco, lontano dalla calura della città. Unica accortezza: la prenotazione in modo da garantire una migliore organizzazione.c