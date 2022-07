Ballando On The Road a Roma, il 16 e 17 luglio l'ultima tappa del talent show

Milly Carlucci torna a far sognare i ballerini romani che sognano di sfondare nel mondo della danza. Ballando On The Road, il talent show itinerante di Rai 1, si concluderà a Roma sabato 16 e domenica 17 luglio, nella Palestra Monumentale del Foro Italico.

Durante queste due giornate, oltre alle selezioni delle unità di ballo che prenderanno parte alle puntate televisive, si terranno anche le selezioni per i nuovi maestri di Ballando con le Stelle. Ad affiancare Milly Carlucci nella giuria ci saranno i maestri di Ballando con le Stelle Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Angelo Madonia, Anastasia Kuzmina e Lucrezia Lando.

Il successo di Ballando con le Stelle

Negli ultimi due anni, una nutrita selezione dai casting di Ballando On The Road è diventato il corpo di ballo del fortunatissimo show Il Cantante Mascherato, novità di rai 1 e campione di ascolti. Dunque, per tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road c’è la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai.

Inoltre, grazie al gemellaggio tra Ballando On The Road e il Fini Dance Festival di New York, ci sarà la possibilità di essere selezionati ed invitati al prestigioso Festival, sia per esibirsi che per partecipare a stage con coreografi internazionali. Per tutti i partecipanti c’è stata anche la possibilità di essere selezionati da Simone Di Pasquale e ricevere una borsa di studio per il Dance Camp FULL OUT 2022.