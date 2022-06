Ballottaggi, Frosinone al Centrodestra. La civica Frontini espugna Viterbo

Alla fine il Centrodestra è riuscito a vincere anche ai ballottaggi, portando a casa tre comuni, di cui uno un capoluogo. Il Centrosinistra si aggiudica solo Cerveteri e Ciampino, mentre il Centrodestra Frosinone, Sabaudia e Ardea. A Viterbo e Guidonia primeggiano le liste civiche.

Una vittoria, quella di Meloni & co, resa ancora più pesante se si pensa che i due candidati civici che hanno vinto a Viterbo e Guidonia Montecelio, provengono comunque dalle fila del centrodestra. A Viterbo trionfa, e stravince, al ballottaggio Chiara Frontini, con quasi il 65% delle preferenza, contro la candidata di Pd e M5s, Alessandra Troncarelli, inchiodata al 35 per centro (7 punti in più rispetto al primo turno).

A Guidonia Montecelio, il terzo comune più popoloso del Lazio, si sono scontrati Alfonso Masini, sostenuto da tutto il Centrodestra, e il candidato civico Mauro Lombardo, già vicesindaco sotto la giunta di Eligio Rubeis (Ex Pdl). I cittadini di Guidonia hanno scelto e premiato Lombardo che sarà quindi il nuovo sindaco della cittadina in provincia di Roma.

Ballottaggi, a Frosinone passa il Centrodestra

Nel capoluogo ciociaro passa il Centrodestra compatto, dove però a conti fatti la vittoria di Riccardo Mastrangeli non è mai stata in discussione: 11 punti percentuali distanziano infatti Mastrangeli da Domenico Marzi. Il primo si aggiudica il 55% delle preferenze, mentre il candidato del Pd e M5S rimane al 44. Frosinone è di nuovo del Centrodestra.

Ballottaggi: Ardea, Cerveteri, Ciampino e Sabaudia

Gli unici comuni che il Centrosinistra riesce a portare a casa sono Cerveteri e Ciampino. Elena Maria Gubetti – candidata del Pd – ed Emanuela Colella – Pd e M5s – sono rispettivamente i nuovi sindaci di Cerveteri e Ciampino. Ardea e Sabaudia vanno invece al Centrodestra. Ad Ardea Maurizio Cremonini, mentre a Sabaudia vince Alberto Mosca, appoggiato da Forza Italia.