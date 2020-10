Ballottaggi, è sfida aperta tra Pd e Centrodestra: nel Lazio 8 Comuni al voto

Elezioni comunali nel Lazio, domenica 4 e lunedì 5 ottobre si torna al voto per i ballottaggi. Chiamati alle urne per il secondo turno i cittadini di otto Comuni nelle provincie di Roma, Latina e Rieti: è sfida aperta tra il Pd ed il Centrodestra, sempre con vista Campidoglio.

Tornano alle urne i cittadini di quei Comuni con più di 15mila abitanti che al primo turno del 20 e 21 settembre scorsi non hanno avuto nessun candidato sindaco che ha raggiunto il 50% più uno dei voti.

Provincia di Roma

Nella Provincia di Roma tornano al voto cinque Comuni. Ad Anguillara Sabazia la sfida sarà tra Angelo Pizzigallo, candidato appoggiato da tutta la coalizione di Centrodestra, e Michele Cardone, il candidato sindaco del Pd. Al primo turno la meglio la ha avuta Pizzigallo, avvocato ed ex funzionario amministrativo del Consiglio Regionale del Lazio, che ha raggiunto il 35,05%. Cardone, imprenditore anguillarino, si è fermato invece al 29,79%.

Ad Ariccia a sfidarsi saranno Gianluca Staccoli, candidato del Centrodestra unito, e Emilio Cianfanelli, renziano appoggiato da tre liste civiche di Centrosinistra ma non dal Pd che ha portato un suo candidato fermatosi al 16,28%. Staccoli, imprenditore ariccino cinquantenne che ha ricoperto nella scorsa consiliatura Di Felice-Refrigeri il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, al primo turno si è fermato al 39,08%; Cianfanelli, ex sindaco della cittadina dei Castelli Romani, ha invece raggiunto il 20,00%.

Torna al voto anche Genzano di Roma ed i suoi quasi 24mila abitanti. Qui al ballottaggio la sfida sarà tra Carlo Zoccolotti, imprenditore e ristoratore classe 1984 appoggiato dal Pd e da quattro liste civiche, e Piergiuseppe Rosatelli, ingegnere di Genzano sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il candidato del Centrosinistra al primo turno ha raggiunto il 36,56%, quello del Centrodestra invece il 27,59%.

Urne nuovamente aperte anche a Rocca di Papa dove sulla scheda elettorale compariranno i nomi di Veronica Cimino, attuale vicesindaco reggente dopo la morte del “sindaco eroe” Emanuele Crestini appoggiata da quattro liste civiche, e di Massimiliano Calcagni, presidente del Consiglio Comunale rocchiggiano e sostenuto da tutta la coalizione di Centrodestra. Al primo turno i due candidati sono arrivati molto vicini: la Cimino ha raggiunto il 27,46%, Calcagni invece il 25,85%. Fondamentali saranno i voti degli elettori dei candidati Pucci (civica) e Croce (Pdd), entrambi oltre il 19% al primo turno.

Ultimo Comune che torna al voto della Provincia di Roma è Zagarolo, dove si va al ballottaggio per un soffio. Il candidato Pd Emanuela Panzironi, attuale vicesindaco, si è fermata infatti al 49,20%. A sfidarla al secondo turno sarà Marco Bonini, agente immobiliare zagarolese ed ex assessore ai Lavori Pubblici appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia, che alla prima tornata elettorale ha raggiunto il 25,24%.

Provincia di Latina

In provincia di Latina si torna al voto sia a Fondi che a Terracina, per una sfida tutta interna, o quasi, al Centrodestra. A Fondi il ballottaggio vedrà opporsi Beniamino Maschietto, medico 69enne e vicesindaco facente funzioni della città da febbraio 2020, ovvero da quando Salvatore De Meo, sindaco per due consiliature, è andato a Bruxelles per ricoprire il ruolo di europarlamentare, contro Luigi Parisella, ex sindaco che torna in campo dopo 10 anni. Per una manciata di voti Maschietto, appoggiato da Forza Italia, Lega e Dc, non è stato eletto al primo turno visto il suo 49,50%. Parisella si presenta al secondo turno con un 19,43% della prima tornata elettorale.

A Terracina invece la sfida sarà tra Roberta Ludovica Tintari, candidata sindaco di Fratelli d'Italia e Cambiamo, e Valentino Giuliani, appoggiato da Lega e Forza Italia. La prima, attuale vicesindaco della consiliatura Procaccini, al primo turno ha raggiunto il 43,76%; il secondo invece ha raggiunto il 33,86%.

Provincia di Rieti

Anche nella provincia di Rieti ci sarà un ballottaggio, ma non in un Comune con più di 15mila abitanti. Tornerà infatti alle urne Montebuono, piccolo paesino di 889 abitanti. Qui si è verificato un pareggio: sia il Mariella Mariani, appoggiata dalla lista civica “Progetto per Montebuono”, che Claudio Antonelli e la sua lista “Insieme nel Futuro”, hanno raggiunto quota 254 voti validi. Ago della bilancio saranno i 14 montebuonesi che il 20 e 21 settembre hanno votato per Marco De Angelis, terzo candidato sindaco.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Partecipano al voto coloro che erano già elettori del Comune in occasione del primo turno e che, quindi, avevano già compiuto a quella data i 18 anni di età.