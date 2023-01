Bambin Gesù, la storia audiovisiva dell'ospedale dei bambini. Il progetto

Una storia audiovisiva dell'ospedale dei bambini che ha da poco compiuto 150 anni. Tutti i documenti audiovisivi raccolti in un portale visitabile. Anche documenti inediti. Questo è il progetto presentato a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.

Il progetto è stato elaborato dal Cast, il Catholicism and audiovisual studies, di UniNettuno, in collaborazione con l’Archivio storico video-fotografico dell’ospedale della Santa Sede.

Attualmente l'archivio raccoglie i cinegiornali “Roma nel mondo” della San Paolo Film e da oggi incamererà i documenti dell'ospedale. Tra questi 15mila immagini digitalizzate e 300 video, tra cui la visita che Papa Giovanni XXIII fece nel 1958.

Le parole del presidente del Cast

“Il lavoro di ricerca - ha spiegato monsignor Dario Edoardo Viganò,Presidente del Cast - è capace, attraverso foto e spezzoni sonori e cinefotografici, di raccontare da una prospettiva inedita la peculiare storia dell’Ospedale dei bambini, soprattutto nel suo stretto rapporto con i pontefici e la Santa Sede. E’ necessario non disperdere una memoria che permette di gettare una luce inedita sulla storia culturale del nostro Paese e, in altri termini, di testimoniare l’evoluzione in campo scientifico, ma anche socio-culturale, che ha portato il Bambino Gesù a essere oggi il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa, con una rete di interventi che si estende in quattro continenti”.

Presenti alla presentazione anche l'Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la Presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc.