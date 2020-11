Roma

Venerdì, 20 novembre 2020 - 18:16:00 Bambino Gesù da record: 16 trapianti in sei mesi. È il primo ospedale d'Italia In piena pandemia Coronavirus, l'ospedale pediatrico della Santa Sede ha effettuato il 26% dei trapianti su bambini e ragazzi effettuati in Italia

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù da record: nei primi sei mesi del 2020, in piena pandemia Coronavirus, ha eseguito 16 dei 60 trapianti su bambini e ragazzi effettuati in Italia. Nessuno come lui. Nei primi sei mesi del 2020 infatti sono stati 60 i bambini e i ragazzi che hanno ricevuto un trapianto secondo i dati diffusi dal Centro nazionale trapianti. Gli organi maggiormente trapiantati sono stati il rene (42%) e il fegato (38%), meno frequente il trapianto di cuore (17%) e polmoni (3%). L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con 16 trapianti si pone al vertice della classifica e insieme al Papa Giovanni XIII di Bergamo (14 trapianti) realizzano la metà degli interventi (30 su 60) in ambito pediatrico. "Un risultato importante che testimonia il grande lavoro svolto dai medici, le equipe multidisciplinari e i professionisti del Bambino Gesù. Anche in tempi di pandemia il lavoro e l'assistenza del servizio sanitario regionale del Lazio non si sono mai interrotti e questo risultato né è la testimonianza" sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.