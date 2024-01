Bambino statunitense di 10 anni precipita dal terzo piano del b&b in Centro

Un bambino statunitense di 10 anni è precipitato da una finestra del terzo piano di un b&b nel Centro storico di Roma: trasportato d'urgenza al Bambino Gesù è in gravi condizioni.

Il piccolo era in vacanza con la famiglia, dormiva nella stanza del b&b insieme al fratellino 13enne.

La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, poche ore prima della caduta i due bambini avevano aperto la finestra, che si trova accanto al letto del più piccolo, perché sentivano caldo. I carabinieri della stazione Roma Farnese sono intervenuti dopo aver sentito le urla dei genitori provenire da corso Vittorio Emanuele II.

In via Giraud

All'altezza di via Giovanni Giraud hanno trovato il figlio riverso in strada, privo di sensi, loro accanto in lacrime, ancora in pigiama. Le cause della caduta sono ancora da chiarire, indagano i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci, il magistrato di turno è stato informato: non è esclusa nessuna ipotesi.