Banchi vecchi come rifiuti: il "cimitero" nel giardino del liceo. La denuncia

Scuola, i vecchi banchi non monoposto buttati come spazzatura: succede al Liceo Classico Plauto di Spinaceto, nel Municipio X, dove nel giardino dell'istituto c'è ammassata una montagna dei banchi in legno usati dagli studenti fino allo scorso anno.

A denunciare il “cimitero” dei banchi nell'istituto di via Augusto Renzini, 70 è la consigliera della Lega in Regione Lazio Laura Corrotti, che su Facebook posta la foto e scrive: “Liceo Classico Plauto di Roma, Municipio IX. Una montagna di banchi buttati via, sarà per far posto a quelli con le rotelle?”.