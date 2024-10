Bandecchi animalista: “Museruola ai cani obbligatoria per tutti tranne per quelli che pesano meno di 9 kg”

Stefano Bandecchi in configurazione sindaco di Terni non finisce mai di stupire: in pieno Consiglio Comunale dedicato al problema dei 180 cani che affollano il canile comunale, ha annunciato una legge sull'obbligo delle museruola per i cani con una eccezione: saranno esentati quelli di piccola taglia, cioè cn peso inferiore ai 9 kg.

L'avviso ai proprietari: Se un cane mi mozzica farò del male al cane e al padrone

Ed ecco le dichiarazioni “muscolari” del sindaco: “I cani che gireranno senza museruola per me saranno solo quelli sotto i nove chili di peso considerati di taglia piccola, la legge non lo prevede Bandecchi Stefano sì. Dico una cosa agli amici animalisti, se un cane portato in giro senza museruola mi mozzica farò del male al cane e al padrone”.

Lo strumento per normare la circolazione dei quadrupedi sarà quello delle “ordinanze”

“Farò ordinanze in linea con molti emendamenti ma contro la legge italiana che non fa più schedatura cani buoni o cattivi. Farò leggi sulle museruole, perché i cani senza non si fanno uscire da appartamenti in palazzi da trenta piani per incontrare altri cittadini lungo le scale e dargli un morso, morso che dovrà essere evitato in origine. Poi la museruola la leveranno una volta arrivati nei parchi, perché le mie ordinanze saranno precise e dettagliate. anche nei luoghi aperti ai cani gli esemplari che l’Asl considererà pericolosi avranno la museruola ed entreranno insieme agli altri”.