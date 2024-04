Bandecchi, il pentimento e la svolta proletaria: "Ora giro in Panda" VIDEO

Bandecchi in Panda

Dopo gli elicotteri e le Rolls arriva la svolta proletaria del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Un pentimento social dopo le polemiche legate allo stile di vita decisamente alto del buon Bandecchi.

È lo stesso sindaco, infatti, attraverso un video su Instagram , ad annunciare che d’ora in avanti si muoverà con la Fiat Panda.

La svolta proletaria

“In questa Nazione se sei ricco ti tirano i mattoni, se sei povero ti tirano le pietre, la Rolls non è adeguata, allora mi sarei fatto una bellissima Panda, fighissima”.

Le frecciatine

Non manca, ovviamente, una frecciata alle opposizioni: “Pand’à a lavorà, pand’à in giro , pand’à dove te pare; per l’opposizione c’è un altro pand’à”. Immaginiamo dove. Ma la guida, a destra?