Bandiere Blu 2023, Anzio premiata. Strapotere di Latina. Spunta Trevignano

Bandiere Blu 2023: l'annuale premiazione delle spiagge ha assegnato la bandiera blu a dieci località del Lazio. Nella città metropolitana di Roma sono state premiate le spiagge di Anzio e quelle di Trevignano. Ma nel Regione a farla da padrone è la provincia di Latina, con ben 8 località e 16 spiagge premiate.

Acque limpide e servizi efficienti sono state trovate nelle spiagge delle località di Fondi (spiaggia Levante, spiaggia Ponente), Sperlonga (Lagolungo, Bazzano, Levante e Ponente), Minturno (spiaggia di Ponente), Gaeta (Arenauta, Ariana, Sant'Agostino e Serapo), Terracina (Levante e Ponente), San Felice Circeo (litorale), Sabaudia (lungomare) e Latina (Latina Mare).

Strapotere di Latina anche per quanto riguarda gli approdi turistici: gli unici due scelti nel Lazio sono stati il porto di Sperlonga e la base nautica di Flavio Gioia.

Roma si deve accontentare di Anzio e Trevignano

Nella provincia di Roma, premiate solo Anzio e Trevignano Romano. Ad Anzio hanno ricevuto la bandiera blu le spiagge di Tor Caldara, la Riviera di Ponente e quella di Levante e il Lido di Lavinio. L'altra località ritenuta eccellete si trova invece sulle rive del Lago di Bracciano: si tratta della riva di via della Rena, a Trevignano Romano.

Il premio Bandiera Blu

Le bandiere blu vengono assegnate ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Vengono scelte le spiagge e le località marittime le cui acque per la balneazione si sono dimostrate eccellenti negli ultimi quattro anni. L'acqua di queste spiagge viene infatti analizzata dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa). Oltre alla qualità delle acque si tiene conto anche della presenza di allacci fognari, di impianti di depurazione, della gestione dei rifiuti, dell'accessibilità, della vivibilità durante i mesi estivi, l'arredo urbano e delle spiagge stesse, la mobilità sostenibile, la tutela e la valorizzazione delle aree naturali.