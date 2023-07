Barbascura X porta il suo “Amore Bestiale” al Teatro Romano di Ostia

Barbascura X arriva al Teatro Romano di Ostia con il suo spettacolo “Amore Bestiale”. Appuntamento il 4 luglio alle ore 21.

“Amore Bestiale” è un viaggio irriverente nel mondo animale, che esplora i metodi di accoppiamento più bizzarri. Il tutto condito dalle battute e dalle spiegazioni di Barbascura X. Barbascura X è sì un comico, un stand up comedian e uno youtuber, ma è laureato in chimica con tanto di dottorato. Con la sua rubrica “Scienza Brutta” spiega alcuni aspetti della natura e della scienza, in modo comico, irriverente e satirico. Nel 2020 ha vinto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi, per il libro pubblicato da Edizioni Tlon “Il genio non esiste”.