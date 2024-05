Barbiere abusivo con vista sul Colosseo: il blitz e la supermulta dei Vigili

Aveva organizzato un salone da barbiere con vista sul Colosseo. Forbici, pettini, gel, rasoi. Peccato che tutto fosse totalmente abusivo. E così è scattato il blitz della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per il barbiere fai da te è scattata una supermulta.

La barberia abusiva

Poltroncina, mantellina, forbice pettine e cliente a cui stava tagliando i capelli. Così gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, alle 17:30 di oggi, hanno trovato in via Parco del Celio, un 25enne che, nel suo "salone" abusivo all'aperto, stava tagliando i capelli ad un coetaneo. Tutte le fasi del taglio venivano riprese da un cellulare. Gli operanti hanno identificato i due, di nazionalità francese, elevando sanzioni per un totale di 500 euro e diffidando i ragazzi dal continuare a svolgere l’attività abusiva.