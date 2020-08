Barricato in casa minaccia di far esplodere una palazzina: evacuate 40 persone

Si è barricato nel suo appartamento in un palazzo di piazza Lorenzo Gasparri, a Ostia, minacciando di farlo saltare in aria con una bombola di gas. L'uomo, un 59enne con alcuni precedenti penali, è ancora chiuso all'interno dello stabile presidiato dai carabinieri di Ostia e dalla polizia.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso piazza Gasparri da via Storelli e che hanno fatto evacuare oltre 40 persone residenti nella palazzina ed in quelle limitrofi.

Secondo quanto di apprende, l'uomo avrebbe gridato di essere armato fino ai denti: ha armi, molotov e diverse bombole di gas.

Episodio analogo a Colleferro: arrestato un 35enne

Due giorni fa una tragedia sfiorata a Colleferro per un episodio analogo dove un 35enne, con precedenti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool e droghe, dopo l'ennesima lite con la madre ha minacciato di far esplodere l’appartamento con una bombola di gas. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Artena che - alla richiesta d’aiuto della donna e con il supporto dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile - prima hanno fatto evacuare il piazzale, poi hanno distratto il malfattore riuscendo a entrare in casa e a mettere in sicurezza la bombola. Alla vista dei militari, l'uomo gli si è scagliato contro ma è stato immobilizzato.

Ristabilita la calma, i Carabinieri hanno ricostruito come il 35enne avesse posto in essere nei confronti della madre e dei fratelli conviventi atteggiamenti provocatori fatti di insulti, minacce e aggressioni verbali legati a richieste di denaro. L'uomo è stato pertanto arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.