Battaglia “tavolino selvaggio” in via di Tor Millina: Di Maggio assolto

Prescrizione per l'ex comandante della Polizia locale Antonio di Maggio e assoluzione per i 4 agenti: erano imputati per abuso di ufficio dopo il blitz per rimuovere i tavolini abusivi in via di Tor Millina.

I fatti risalgono al 2014 e i vigili urbani furono accusati di aver portato a termine l'operazione antiabusivismo contro i tavolini “selvaggi” in via di Tor Millina, nei pressi di Piazza Navona, secondo modalità irregolari, i giudici della seconda sezione penale di Roma assolvono gli agenti e dichiarano il non doversi procedere per la prescrizione nei confronti dell'ex comandante della Polizia locale Antonio Di Maggio.

L'avvocato dell'ex comandante

“Ampia soddisfazione per l’assoluzione degli agenti, siamo convinti che non ci fossero gli estremi del reato prescritto, l’abuso d’ufficio, che comunque si è concluso in un proscioglimento e per questo siamo soddisfatti”., ha dichiarato l'avvocato Carlo Bonzano.