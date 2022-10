Beatles: 60 anni fa uscì Love me Do, la festa del Fan club alla Stazione Birra

Sono 60 anni dall’uscita del 45 giri dei Beatles Love Me Do. Per ricordare l’avvenimento l’Official Beatles Fan Club Pepperland ha organizzato per il prossimo 5 ottobre a Roma una manifestazione serale presso la stazione “Stazione Birra” di via Placanica.

“Fu il primo singolo dei quattro Beatles ad essere distribuito su etichetta Parlophone il 5 ottobre 1962 e rappresenta un deciso cambiamento nel panorama musicale dell’epoca - ci ricorda Luigi Luppola presidente di uno dei più noti fan club dei Beatles in Europa-. I Quattro Ragazzi, di cui tre non ancora ventiduenni, portavano una ventata di nuovo e annunciavano con quel brano un mutamento non solo musicale nell’Inghilterra del dopoguerra. Il primo segnale di un decennio che avrebbe portato la musica inglese a diventare un punto di riferimento in Europa e in tanti paesi del mondo”.

La serata si articolerà in tre concerti con due gruppi e un cantante solista.

La prima band ad esibirsi sarà The Bulldogs. Il gruppo nasce alla fine del 2008 con circa 200 live all’attivo. La loro proposta è eseguire la musica dei Beatles immaginando una reunion in cui ognuno avrebbe inserito anche i brani della propria produzione solista. Insomma, una scaletta senza limiti e rafforzata dalle esperienze fatte dai Fab Four nelle performance da solisti con star del rock, da Eric Clapton a Billy Preston.

Line-up: Alessandro Pescetelli (voce, chitarra), Andrea Sanarica (voce, basso), Fabio Maccheroni (voce, chitarra), Andrea Secli (voce, batteria), Alessandro De Leonardis (tastiere).

Seguirà la performance di Bruno Panuzzo (cantante, musicista, regista) referente per la Calabria dell’Official Beatles Fan Club Pepperland, protagonista di tante iniziative culturali che hanno coinvolto tanti ragazzi della Locride. Proporrà alcuni brani dei Beatles che hanno costituito la colonna sonora di alcuni suoi progetti cinematografici.

Concluderà la kermesse musicale il Balletto di Bronzo uno dei più validi gruppi del panorama del genere musicale “ prog” italiano. Fra tutte le passate formazioni del Balletto di Bronzo – a parte la "storica" dell'album YS - quella composta da Gianni Leone alle tastiere e alla voce, Riccardo Spilli alla batteria e Ivano Salvatori al basso è unanimemente riconosciuta come una delle migliori. Il gruppo proporrà la scaletta dell’album “Balletto di Bronzo plays Beatles” coprodotto con l’Official Beatles Fan Club Pepperland in formato vinile edizione limitata 500 copie.

Sarà fruibile anche una piccola mostra di dischi e memorabilia che avrà come tema esclusivamente “Love Me Do”.