Beautiful arriva a Roma: sei episodi girati nei luoghi simbolo della città

Il cast di Beautiful riunito per i 35 anni della serie

Beautiful, la soap opera più famosa e duratura di sempre, sbarcherà a Roma: sei episodi saranno girati nei luoghi simbolo della Città Eterna: dal Colosseo a piazza Navona, dalla scalinata di piazza di Spagna al Gianicolo.

Non è la prima volta che i produttori della fortunata serie televisiva, che debuttò nel 1987 con il primo episodio sulla Cbs, scelgono l'Italia per girare le puntate: è già successo altre quattro volte. Nel 1997 al Lago di Como, nel 1999 a Venezia, nel 2002 a Portofino e nel 2012 in Puglia. Dopo circa dieci i produttori hanno di nuovo scelto il nostro Paese e stavolta la location designata sarà Roma e i suoi luoghi simbolo.

Le riprese e il cast

Si tratterà in tutto di sei episodi, girati tra il 15 e il 17 maggio. Oltre al Colosseo, saranno scelte location romantiche come la scalinata di piazza di Spagna, il Gianicolo, piazza Navona e altre. Sono attesi sette protagonisti della nota soap: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Matthew Atkinson).