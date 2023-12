Befana a piazza Navona, nella calza solo monnezza: cestini pieni e rifiuti

La befana di piazza Navona è uno degli eventi più tradizionali per il Natale romano. Attrae migliaia di persone. Turisti e romani. Grandi e bambini. Nello scorso weekend c'è stato il debutto vero della festa rilanciata da Gualtieri dopo la morte che gli aveva quasi decretato la giunta Raggi.

Quest'anno, oltre ai dolciumi, i panini con la porchetta, la giostra e i presepi c'è una nuova attrazione per i visitarori. I cestini portariuti. Stracolmi come mai. Una discarica in uno dei salotti della città.

Discarica in piazza

Non è un scherzo. Sabato pomeriggio - dalle 14 alle 17 - sono stati proprio i cassonetti in ghisa (anche se a dire il vero non si vedevano neanche più i contenitori) la cosa più fotografata della piazza. Neanche la fontana dei Fiumi attraeva così tanto. Una vergogna per la città. Non serve una mente eccelsa per capire che nel fine settimana, quando le presenze toccano quota diecimila persone, il servizio di raccolta rifiuti deve essere quasi fisso in piazza. A meno che non si voglia vedere quello schifo che deturpa una delle piazze più belle al mondo. Già, perché sabato i rifiuti erano ovunque. Sparsi a terra, a ridosso delle panchine, lungo le strade laterali. Uno spettacolo indegno. Domenica la situazione è stata anche peggiore: una discarica totale.

La festa

Alla gente piace la Befana di piazza Navona e la risposta della folla è forte. Non è una festa snob, ma forse va bene anche così. Per la rabbia dei residenti del centro storico e la gioia dei bambini. Nonostante gli sforzi per migliorare il bando Raggi ancora c'è tanto lavoro da fare: troppi spazi vuoti e una gestione non proprio azzeccata delle aree merceologiche: si può mettere il Presepe monumentale di fronte alle pistole tiro a segno? Anche no. Il miglior risultato al momento è quello pianificato dal comando della Polizia Locale, non in mano alla politica per fortuna: a dispetto dell'Ama i Vigili hanno predisposto tre pattuglie fisse in piazza per evitare ambulanti abusivi e controllare viabilità e sicurezza.

La passerella del sindaco

Venerdì mattina Gualtieri, alle 10, sarà in piazza Navona e dare inizio alla maratona tutta addobbi e luminarie che lo porterà fino alle 18 in piazza del Popolo dopo esser stato traghettato nelle attrazioni targate Alessandro Onorato, che anche quest'anno ha organizzato eventi davvero di spessore che avranno un volano anche economico per la città e il turismo.