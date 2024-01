Befana, la vecchia atterra a MagicLand per far felici i bambini del parco

La Befana è pronta a scatenarsi a MagicLand, il parco divertimenti più grande del CentroSud Italia. Nei giorni 5, 6 e 7 gennaio, la simpatica vecchina arriva sulla sua scopa magica alParco per incontrare i bambini e distribuire loro dolci e caramelle.La Befana sarà presente in tutto il Parco, coinvolta in parate e spettacoli.

Oltre alla streghetta buona, MagicLand offre tantissime altre attrazioni per concludere inmodo davvero magico ed indimenticabile le festività natalizie.

Le attrazioni

Tra queste: il Castello diBabbo Natale, dove i bambini potranno incontrarlo e ricevere in dono il libro "Lucy e ilMistero della Magia Perduta"; la pista di pattinaggio su ghiaccio 100% ecologica; il piùgrande mercatino di Natale del Centro Sud Italia; lo spettacolo teatrale "Lucy e il Misterodella Magia Perduta"; le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno diBabbo Natale; l’Elf Face painting, il truccabimbi natalizio; i tanti golosi street food ed il fastfood in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di BabboNatale.I biglietti di ingresso a MagicLand per gli adulti partono da 9,90 euro online e 15 euro incassa, mentre il biglietto per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm è sempre 1euro (sia in cassa che online). Entrano gratis tutti i bambini di altezza inferiore a 100 cm. Ilparcheggio eccezionalmente è gratuito per tutto il periodo natalizio.

Qualche info sul Parco

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. “La Capitale del Divertimento” siestende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Offre al pubblico attrazioni per i più coraggiosi, pertutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, oltre undici chioschi, quattrobar, nove negozi. Numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento: MagicLand è l’unico Parco Divertimenti inItalia a disporre di una Quiet Room per persone nello spettro dell’autismo. MagicLand offre attrazioni da record e diversearee tematiche: Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia - 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h; il launchcoaster Shock- da 0 a 100 km/h in 2 secondi; l'indoor spinning coaster Cagliostro; Yucatan, uno straordinario splash ride trarovine Maya e antichi talismani; Mystika, la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto; OldWest, la nuova area a tema western di oltre 5.000 mq; l’Area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra.Inoltre, è ampia l’offerta di intrattenimento, con spettacoli sempre nuovi: l’anfiteatro la Baia, con 500 posti a sedere; dueteatri, il Gran Teatro Alberto Sordi e il Music Hall, rispettivamente con 800 e 250 posti a sedere; oltre a Cosmo AcademyPlanetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k. Duranteil periodo estivo, per ampliare e completare l’offerta di divertimento per tutta la famiglia, apre MagicSplash, il ParcoAcquatico di MagicLand a tema caraibico, che si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 40.000 mq.