Bellezza da dive di Hollywood: Sergio Valente compie 60 anni di carriera

Sono 60 gli anni di carriera che festeggia Sergio Valente, hair stylist di fama internazionale che ha curato sfilate in tutto il mondo e si è dedicato alla bellezza di innumerevoli star tra cui Charlize Theron, Sharon Stone, Helen Mirren, Veruska, Claudia Shiffer, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Maria Carla Boscono e tantissime altre.

Numerosi i grandi stilisti che hanno scelto lui per le loro sfilate come Valentino, Versace, Oscar de la Renta, Capucci, Lancetti, Scervino, Fendi, Curiel e Sarli.

Esordisce con una copertina di Vogue Italia firmata da Helmut Newton e, da sempre attento ai giovani talenti, ha istituito il famoso “Premio Sergio Valente”. E’ stato insignito del titolo di Commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Italiana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una vita dedicata alla bellezza femminile attraverso l’esaltazione del gusto, della raffinatezza e dello stile.

Da quasi 30 anni è impegnato nel sociale con “il Natale dei Cento Alberi d'Autore" e "l'Arte nell'Uovo di Pasqua”, le due manifestazioni benefiche da lui ideate per sostenere associazioni bisognose e progetti di ricerca scientifica. Da 25 anni cura l’immagine delle star nazionali e internazionali per il Concerto di Natale in Vaticano.

“Sono pieno di sogni e di voglia di fare - commenta così Sergio i suoi 60 anni di carriera dal suo atelier di via del Babuino a Roma - e vi do appuntamento al prossimo anno per una mostra che ripercorre la mia carriera”.