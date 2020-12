Belvedere Eur con palestra: al giardino delle Cascate la forma dopo i cenoni

Parco Laghetto Eur: apre una nuova palestra outdoor attrezzata al Giardino delle Cascate, a disposizione dei cittadini un’area riqualificata per la pratica sportiva in sicurezza.

Al Giardino delle Cascate dell’EUR, nella zona sommitale dei belvedere, gli amanti dello sport hanno da qualche giorno a disposizione una ulteriore area dove fare sport. Potranno infatti usufruire liberamente di una nuova palestra outdoor per fare attività fisica in libertà e in sicurezza, in un luogo suggestivo. L’apertura di questa area di circa 100 metri quadrati, con macchine fitness per il corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto, aperta ogni giorno dalle ore 07:00 alle ore 18:00, rappresenta il proseguimento dell’opera di restauro portata avanti da Eur spa, proprietaria dell’area, che ad ottobre scorso ha riaperto e riconsegnato alla città, dopo 60 anni, 4,5 ettari di parco monumentale, per farne un luogo inclusivo dove passeggiare, trascorrere il tempo, ma anche fare pratica sportiva, godendo della bellezza del paesaggio.

“Colgo l’occasione per ringraziare i nostri tecnici guidati dal direttore generale di Eur spa - ha dichiarato l’A.d. Antonio Rosati. Mi rivolgo - ha proseguito- alle persone del quartiere e ai cittadini: venite a vedere il parco e le magnifiche cascate per passare ore liete e in armonia. Questa è una metafora di ciò che vogliamo fare del patrimonio dell’Eur, cercando il miele in ogni fiore”. “Questa palestra- ha concluso il presidente Alberto Sasso - e’ il primo importante elemento di un più ampio progetto di valorizzazione sportiva strutturata delle aree del parco centrale del lago, a cui seguiranno molte novità, tutte volte all’incentivo all’attività fisica nei nostri splendidi spazi”.