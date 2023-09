Benedetto Giubileo: villa Ada salva grazie ai fondi extra dell'Anno Santo

L'obiettivo dell'amministrazione capitolina è terminare le opere di riqualificazione di Villa Ada, incluso il restauro della chiesetta del Divino Amore, entro il Giubileo del 2025. Lo ha spiegato l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, durante il sopralluogo ai cantieri di restauro della chiesa del Divino Amore e di riqualificazione dei viali del parco.

L'assessore Alfonsi

"Stiamo lavorando a un intervento consistente con fondi comunali e con fondi del Pnrr", dice l'Alfinsi. A questi si aggiungeranno i fondi extra del Giubileo. "Sono stati investiti oltre 14 milioni di euro, che serviranno a mettere a sistema tutti gli interventi e la riqualificazione totale della villa - ha detto Alfonsi -. Questi interventi si muovono su due grandi filoni. Da una parte il vegetazionale, la sistemazione delle parti idrauliche per evitare frane, dissesti o allagamenti. Poi la ripiantumazione di quello che si è perso nel tempo e il reincremento delle piante - ha proseguito -. Insieme a questo la volontà è garantire l’accessibilità alla villa a tutte e a tutti e soprattutto alle persone con disabilità. E a coloro che hanno genitori in carrozzine”.

Il progetto

Il progetto include anche il recupero degli edifici storici “che da troppi anni sono abbandonati e soprattutto non utilizzati. Si tratta di beni comuni che sono deteriorati - ha aggiunto l’assessora -. Oggi abbiamo visto il recupero della chiesetta all’entrata di via Salaria. Nel 2003 era stato fatto un atto di giunta capitolina per farlo diventare un luogo di celebrazioni laiche. E ora manca il restauro e poi verrà restituito alla cittadinanza. Il Casale della Finanziera diventerà invece una ludoteca per bambini - ha spiegato Alfonsi -. E quello delle Cavalle madri sarà adibito a sala lettura, sala di co-working con coffee house. L’obiettivo è far vivere le ville anche nelle giornate normali e non solo nei giorni festiv. Ci auguriamo che i pellegrini che giungeranno a Roma in occasione del Giubileo possano fruire di Villa Ada”, ha concluso.