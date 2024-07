Benessere e bellezza, nel Lazio apre il primo store del gruppo Pinalli

Castel Romano outlet si rifà il trucco. Un colpo di makeuo con chi di prodotti di bellezza ne sa più di tutti in Italia: arriva, infatti, Pinalli, la principale piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona.

L'azienda sbarca per la prima volta nella sua storia nel Lazio.

L'accordo

Lo scorso fine settimana è stato infatti inaugurato il primo store Pinalli nella regione, situato all’interno di Castel Romano Designer Outlet a Roma, il più grande outlet del Centro Italia con oltre 150 boutique dei migliori fashion brand: con questa apertura salgono così a dieci le regioni in cui il brand è presente, per un totale di 76 store nel Nord e Centro Italia.

Il Presidente e Ad di Pinalli

"Nel nostro piano di espansione l’ingresso nel Lazio riveste un’importanza strategica, un momento significativo nel percorso che abbiamo avviato per diventare una realtà di respiro nazionale - sottolinea Raffaele Rossetti, Presidente e AD di Pinalli. Compiamo un primo passo all’interno di un territorio nuovo, consapevoli che la strada è ancora lunga e pronti a cogliere nuove opportunità sia nel Lazio che in altre regioni in cui non siamo ancora presenti. Questa apertura è fondamentale anche perché segna ufficialmente il via alla collaborazione con il Gruppo McArthurGlen, leader del settore in Europa. Un partner di altissimo livello che sicuramente ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra rete”.

Il nuovo store

Il nuovo store Pinalli di Castel Romano Designer Outlet è caratterizzato da un layout innovativo e un concept in linea con i codici visivi della corporate identity di Pinalli, recentemente rielaborata per veicolare un’immagine distintiva e riconoscibile fondata sui valori di spontaneità, italianità e competenza.

Quarant'anni di storia

Pinalli, che nelle scorse settimane ha festeggiato 40 anni dalla fondazione, ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato pari a 137 milioni di euro, in progresso del 18% rispetto al 2022. Un risultato che conferma la costante tendenza alla crescita dell’azienda di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) negli ultimi anni, sia nel canale offline che in quello online. I punti vendita sono passati dai 39 del 2017 ai 76 attuali ed il fatturato risulta più che raddoppiato, passando dai 55 milioni dello stesso anno ai 137 milioni del 2023. In deciso incremento anche il numero dei dipendenti, da 140 a 600, e quello dei clienti, che da 280.000 ha superato da poco il traguardo del milione.

Cenni storici

Nata nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), quando Luigi Pinalli e la moglie Liliana Segalini aprirono la loro prima profumeria, nel corso degli anni Pinalli è cresciuta costantemente, con nuove aperture, fino ad arrivare agli attuali 76 beauty store. Negli ultimi anni Pinalli ha puntato fortemente sul mondo digitale, sviluppando una piattaforma e-commerce che è oggi punto di riferimento del settore e sfruttando un seguito dei propri canali social sempre più consolidato. Da febbraio del 2023 una quota di maggioranza di Pinalli è detenuta da H.I.G. Capital, uno dei principali fondi di investimento internazionali, con una grande esperienza nel mercato italiano, che ha investito in partnership con la famiglia Pinalli e con l’attuale management della società.