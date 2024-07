Benvenuti a Roma, escrementi e rifiuti nella tendopoli dei disperati a Termini

La tendopoli di via Pretoriano

Un campeggio dei disperati a due passi dalla stazione Termini: escrementi, rifiuti, degrado e scene incredibili per una città civile. Benvenuti a Roma: il biglietto da visita per chi arriva nella Capitale è questo. Una tendopoli dove vivono sbandati e senzatetto.

Una situazione davvero incredibile.

Una toilette a cielo aperto

C'è chi fa la pipì davanti a tutti, chi usa dei cespugli come toilette, e persino chi fa sesso in pieno giorno davanti a tutti. E nessuno dice niente. O meglio, nessuno fa nulla: i cittadini protestano, i comitati si lamentano e il Campidoglio non muove un dito.

Nessuno controlla

Eppure di sgomberi ce ne sono stati nel tempo, ma nessuno controlla che gli accampati tornino. Quindi tutto inutile. Resta solo il pessimo biglietto da visita per chi arriva col treno a Roma. Una figura decisamente lontana dalla città che il sindaco Gualtieri racconta nei suoi video.