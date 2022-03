Benzina a prezzi “truccati” a Roma. Ok il prezzo è giusto da calcolare a mano

Quanto costa la benzina a Roma? Armatevi di calcolatrice perché in alcune pompe di benzina i gestori hanno inventato il prezzo con la doppia unità di misura: prezzo base in euro e sovrapprezzo servito espresso in centesimi.

Il cartello è comparso in via Nomentana e la dice lunga sul caos che regna. Se si fa rifornimento col self service, la benzina costa 2 euro e 209 e il gasolio 2 euri e 179. Ma chi preferisce essere servito deve calcolare da solo il prezzo finito. Calcolatrice alla mano bisogna sommare per il gasolio 240 cent e quindi il prezzo schizza a 2,419, mentre la benzina con il servizio aggiunto che vale 0,235, porta il prezzo di un litro a 2,444 euro.

Un trucco che nasconde il record del prezzo alla pompa e porta un litro di benzina acquistato in città a quello dell'autostrada. Scarsa chiarezza? Fate la prova: chi di voi mentre è in cerca della pompa di benzina più conveniente, riesce a fare a mente il calcolo con ben 3 decimali?