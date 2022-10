Beppe Barra racconta la sua vita all'Off Theatre: lo show-viaggio dell'artista

L'Off Theatre ospita Beppe Barra: sul palco del teatro l'artista ripercorre la sua vita di uomo e di showman, dalle origini della carriera fino ai giorni nostri.

Accompagnato dal pianoforte di Luca Urciuoli e con la regia di Francesco Esposito va in scena, da giovedì 3 a domenica 6 novembre, lo spettacolo inedito di Beppe Barra “Buonasera a Tutti”, che ripercorre il filo rosso che unisce e racconta la vita dell’uomo e dell’artista attraverso la sua maschera sarcastica e tenera, esprimendosi attraverso i suoi tanti registri vocali, e superando le barriere tra il palco e il pubblico, dialogando con gli spettatori. Un iaggio nella memoria di uomo e artista, partendo dalle origini della sua carriera ai nostri giorni, attraverso i suoi ricordi d’infanzia e adolescenza nella Procida e Napoli degli anni ’50, fino al successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare, tra teatro e canzone, musica barocca e tradizione popolare, e i grandi autori da Petito a Viviani, il varietà, il cabaret, fino a giungere ai cantautori contemporanei.

Il viaggio-show nella vita di Beppe Barra

Lo spettacolo sarà un viaggio nella vita dell'uomo e dell'artista attraverso i suoi più intimi ricordi, dall’infanzia ai primi passi da giovanissimo attore con Zietta Liù e fino al successo, con gli anni di teatro insieme all’indimenticata Concetta Barra, madre e compagna di scena. E ancora, una passeggiata nella sua cinquantennale carriera, tra teatro e canzone, toccando la musica barocca e la tradizione popolare, il mondo magico di Basile, i grandi autori come Petito e Viviani, il varietà, il cabaret, fino a giungere ai cantautori contemporanei. Barra sarà da solo in scena, accompagnato solo dal maestro Luca Urciuolo che lo accompagnerà al pianoforte, per divertire ed emozionare con follia e poesia.

Nel 2014 l'artista è stato insignito del Master di Secondo Livello Honoris Causa dalla Federico II di Napoli in Letteratura, Scrittura, e Critica Teatrale. È stato inoltre nominato ai David di Donatello con il film “Napoli Velata” di Ferzan Ozpetek e candidato alle Targhe Tenco.

