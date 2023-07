Beppe Grillo, 75 anni: il messia 5Stelle prigioniero nella trappola della vita

Beppe Grillo, 75 anni, è a un bivio e chissà se sarà in grado di individuare la strada giusta che gli permetterà di rimettersi in ballo continuando a dettare le sue regole. Le mie carte, ma anche il suo cielo cancerino, consigliano di fare delle scelte molto oculate perché altrimenti c’è il rischio di rimanere impigliato in una rete che non gli lascerà intravedere delle vere vie d’uscita per lungo tempo.

Con questo dilemma, condito con una crema amarognola i cui ingredienti sono: la sua voglia di provocare e di trasgredire mescolate a tante riflessioni su ciò che è stato e ciò che sarà, il tutto reso spumeggiante quando viene aggiunto il desiderio di scapparsene lontano, arriva oggi a spegnere 75 candeline: è nato il 21 luglio 1948.

Si è infranto il sogno del Messia

La cosa di cui ha più bisogno in questo momento Beppe Grillo è il tempo per metabolizzare tutto ciò che è successo. Lui è stato una sorta di messia, per tantissimi italiani, ma il suo sogno si è rotto, e il suo astro è tramontato. Ora tutto sembra aver perso di significato mentre resta dentro di lui una sorta di alert che non si spegne mai e che lo distrae mentre cerca di inquadrare i nuovi obiettivi e di progettare un futuro diverso.

Tutto ciò ha inoltre amplificato in Beppe quella sua inquietudine che un po’ lo caratterizza. Borbottone lo è di natura ma ora, che ha motivo per lamentarsi, questo suo modo è diventato un po’ il leitmotiv della sua vita. Ma d’altro canto anche Grillo lo sa bene: il bivio che ha davanti è determinante e bisogna che sia molto attento nel fare la scelta giusta.

Un uomo solo al comando

Le carte mi aggiungono che con l’estate la sua irrequietezza è alimentata anche dalla condizione di quasi solitudine in cui si relegato dopo aver falciato con una determinazione spietata amicizie e conoscenze che ormai non avevano, a suo avviso, più nulla da dire. (Gente che ai suoi occhi era diventata un po’ come quei commensali che banchettavano nella casa del ricco Epulone: sempre pronti a compiacersi dei piatti pieni ma che reclamavano a gran voce se i piatti si vuotavano). Ora Beppe Grillo avrebbe bisogno di gente intorno, anche poca, che gli trasmettesse la certezza che qualcuno gli è restato vicino perché crede in lui. Beppe da questa situazione, ancora una volta, comunque risorgerà grazie a quella sua incredibile e irrefrenabile voglia di vivere da condottiero e non da soldato. E sarà proprio questa sua forza interiore che gli permetterà di superare le incertezze, le paure ed anche quelle vicende che lui vive come incredibili ingiustizie, facendogli riacquistare, a poco a poco, una chiarezza mentale, ma ancor più interiore, che gli daranno la capacità di destreggiarsi tra gli ostacoli che ancora troverà disseminati sul suo cammino.

Le carte consigliano: segui il percorso di ricostruzione

Ecco allora il consiglio delle carte: lascia le tue paure e non permettere più che queste riescano a toglierti la lucidità del pensiero. Stai combattendo come non mai fatto prima, affrontando cose per te quasi insormontabili. Il lato positivo, in quello che stai portando avanti, è che hai innescato dentro di te un percorso di ricostruzione che alla fine ti farà uscire, come rinnovato, da tutta questa insostenibile avventura.

