Berlinguer, per le profanazioni alla tomba la Procura avvia un'indagine

La Procura di Roma ha aperto un’indagine in relazione all’atto vandalico, il terzo in due mesi, ai danni della tomba di Enrico Berlinguer al cimitero di Prima Porta a Roma.

Gli investigatori della Digos hanno depositato una prima informativa in Procura e i pm hanno formalmente avviato il fascicolo di indagine.

Le indagini

Ora gli uomini della Digos hanno requisito tutti i filmati della videosorveglianza interna del cimitero di Prima Porta, in particolare i filmati degli accessi in cui si vedono volti e targhe dei veicoli in transito nel campo santo del Flaminio.

Operazione delicata

Si dovrà incrociare i dati per capire se tra i tanti visitatori possano esserci anche persone note alle forze dell'ordine o comunque politicamente esposte. Nel frattempo nell'area della tomba di Berlinguer è stata disposta una sorveglianza speciale in attesa di un nuovo impianto di video sorveglianza che dovrebbe scoraggiare eventuali folli a nuovi raid.