Martedì, 9 giugno 2020 - 13:04:00 Bimba di 13 anni stuprata, l'orco nascosto in famiglia: arrestato lo zio Gli abusi durante i mesi di lockdown: in manette un 44enne italiano della provincia di Viterbo per ripetuta violenza sessuale

Guarda la gallery Bimba di 13 anni stuprata durante i mesi di lockdown, l'orco era nascosto in famiglia: la Squadra mobile della questura di Viterbo ha infatti arrestato lo zio della piccola vittima, un 44enne residente in un Comune della provincia, per ripetuta violenza sessuale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Viterbo: i fatti contestati risalgono alla fine di aprile ed all’inizio di maggio. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno raccolto la denuncia della madre della giovanissima vittima e con indagini serrate, coordinate dalla procura di Viterbo, hanno raccolto riscontri ed elementi di prova che hanno portato all’arresto dell'uomo.