Bimba di 9 anni morta a Roma dopo aver mangiato gnocchi in un ristorante: fatale un'allergia al frumento, la famiglia dona gli organi

E' morta al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stata trasferita giovedì sera in condizioni disperate dal Policlinico Casilino, la bambina di 9 anni deceduta nella Capitale in seguito a una reazione allergica con shock anafilattico insorto a casa, dopo che a pranzo aveva mangiato degli gnocchi in un ristorante. La famiglia dona gli organi.

Dopo l'accertamento della morte cerebrale, avvenuto venerdì mattina, e i genitori della piccola hanno acconsentito all'espianto degli organi.

I sintomi dell'allergia al frumento quando era ancora in casa

All'origine dello choc anafilattico, sarebbe stata un'allergia al frumento. I sintomi si sono presentati quando la bambina era in casa. E' stata quindi portata di urgenza al policlinico Casilino in arresto cardiorespiratorio. Inutili la somministrazione di Ventolin e adrenalina: la bimba è arrivata in ospedale già in arresto cardiorespiratorio e i medici non hanno potuto fare nulla.