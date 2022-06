Bimba lituana di 11 anni si perde a Trinità dei Monti. Scatta paura rapimento

Brutta disavventura per una bimba lituana che mercoledì si è persa tra la folla a Trinità dei Monti. La piccola turista ha infatti perso di vista i genitori, rimanendo così da sola.

Alcuni cittadini, vedendo la piccola da sola e in cerca dei genitori, hanno allertato il 112. Una volta sul posto i Carabinieri hanno tranquillizzato la bambina e poi iniziato la reicerca dei genitori, senza però riuscirci: i militari hanno eseguito diversi accertamenti per risalire all'albergo dove risiedeva la famiglia, ma con esito negativo. Grazie all'aiuto della piccola, i Carabinieri sono riusciti a risalire al profilo social della madre, una 36enne, e a contattarla. I genitori sono stati rassicurati e invitati al comando stazione Roma Quirinale dove, poco dopo, hanno potuto riabbracciare la piccola, riaffidata loro dai carabinieri in buone condizioni di salute.