Bimba morta in auto. A dimenticarla il padre: un Carabiniere ora indagato

Una bimba di un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri, davanti all'asilo nido Lunetti dei dipendenti del Ministero della Difesa della Cecchignola. A dimenticarla in auto sarebbe stato il padre, un Carabiniere, che avrebbe dovuto portarla all'asilo. L'uomo è ora indagato.

Tuttavia per gli inquirenti la tragedia è stata frutto di una tragica fatalità. Pertanto l'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore, come atto dovuto. L'uomo sarà ascoltato dagli inquirenti in presenza del suo avvocato. Entrambi i genitori sono in stato di shock. Gli inquirenti hanno isolato l'area per fare tutti i rilievi del caso, coordinati dalla Procura.

La tragedia

Il padre avrebbe dovuto portare la piccola all'asilo riservato ai figli dei dipendenti del Ministero della Difesa. Nel momento in cui ha parcheggiato avrebbe dimenticato la bambina. La madre della piccola doveva invece passare a riprenderla. Quando è arrivata all'asilo, le è stato detto che la piccola non era mai arrivata . A notare la piccola nella Renault Megane rossa è stato un passante che ha dato l'allarme intorno alle 14,40. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nel frattempo dei militari della cittadella della Cecchignola avevano già rotto il vetro per dare il primo soccorso alla bambina. Sono stati allertati anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla, senza successo.